Un cas « possible » de Coronavirus à Ajaccio

Maria Bettina Colonna le Lundi 24 Février 2020 à 22:02

Sur son compte Twitter l’agence régionale de la santé corse (ARS) confirme l’hospitalisation d’un cas « possible » de Coronavirus au Centre Hospitalier d’Ajaccio. On attend les résultats des prélèvements.



Plus d’infos à venir



