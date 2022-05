Un carnaval animé à Luri

Le samedi 30 avril, l’association "Marina in Festa", créée début 2021, a organisé un carnaval dans le quartier de Santa Severa, à Luri. Plus de 120 personnes, dont une cinquantaine d’enfants, se sont réunies pour cet événement. Jeux, maquillages, défilé et goûter étaient au programme de cette journée ensoleillée, ce qui à attirer bien au-delà des frontières de la commune.

On pouvait y croiser Spiderman et des Reines des neiges sont arrivées des villages alentour, mais également de Bastia. Le tout organisé par l’association qui a pu compter sur le soutien de l’atelier artistique "Buttega Artistica," celui de la crêperie Marimel ainsi que celui des mamans de la commune qui ont confectionné des gâteaux pour l’occasion.



Depuis l’année dernière "Marina in Festa" s’attèle à dynamiser et à animer la commune de Luri à travers plusieurs manifestations : la désormais célèbre Festa di u Mare qui sera reconduite cet été pendant 3 jours fin juillet, la Sant'Andria et l’opération téléthon Haute-Corse.

Tous ces évènements feront la joie des cap-Corsins lors des jours à venir.



La date printanière de. ce Carnaval a été choisie pour son côté pratique, se situant à la fois pendant les vacances scolaires et pendant la période plus chaude et plus agréable pour les familles, qui ont pu passer la journée sur le port de pêche et profiter de la réouverture des restaurants.



Le week-end a été bien rempli sur la commune, notamment le dimanche 1er mai avec la 2e édition de « Libri Mondi broie du noir » où les auteurs invités présentaient leurs livres ainsi qu'avec le le championnat de Corse de VTT organisé par l’association l’Amichi di u Rughjone.

Toutes ces manifestations bénéficient du soutien de la mairie de la commune.