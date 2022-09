Un bel engouement pour la fête du sport et de la culture de Biguglia

Philippe Jammes le Samedi 3 Septembre 2022 à 19:02

Tout au long de ce samedi 3 septembre, à travers une Journée portes ouvertes, la municipalité de Biguglia a proposé à ses administrés de découvrir le large champ d’activités culturelles et sportives pratiquées sur la commune. Au Spazziu Culturel Charles Rocchi et au Parc des sports, une cinquantaine d’associations et de clubs ont mis en évidence leurs activités : ateliers de pâtisserie, de danse, musique, théâtre, jeux de rôle, sports de combat, football, cyclisme, base ball, tennis, badminton, BMX, équitation...



Retour en images