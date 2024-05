Un beau succès pour le stage de défense urbaine et de Tonfa du Krav Maga Bastia

Ce week-end, le club Krav Maga Bastia a marqué les esprits avec un stage exceptionnel de défense urbaine et de Tonfa animé par Robert Paturel, une figure emblématique de la boxe française et de la self-défense. "Nous sommes extrêmement fiers de recevoir cette sommité, d’autant qu’il vient dispenser son savoir en Corse pour la première fois", s'enthousiasmait Pascale Benassi, co-fondatrice du club avec Romain Padrona.



Le palmarès de Robert Paturel est impressionnant : Champion d’Europe en 1984, six fois champion de France de boxe française, Gant d’or, avec un total de 103 combats (88 victoires, 11 défaites, 4 nuls). Il est également titulaire du B.E.E.S.2 en Boxe Française et concepteur des méthodes de Défense urbaine ou Boxe de rue et du Tonfa sécurité, enseignées dans la police. Ancien négociateur et instructeur au RAID pendant 20 ans, son expertise est incontestable. "Je suis venu à la demande du club et d’un de ses instructeurs, Frédéric Burck, que je connais", explique Robert Paturel. "Ce stage tourne autour de la défense urbaine ou boxe de rue, dont j’ai affiné le concept, et du Tonfa. La boxe de rue est un concept que j’ai élaboré en étudiant toutes les disciplines pour leur simplicité, efficacité et esprit combatif. La défense urbaine a pour but de permettre à toute personne de se protéger lors d'une agression, qu'elle soit verbale ou physique, en lui offrant plusieurs systèmes de réponses adaptées. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette discipline ne se limite pas aux coups frappés."

Au cours de ce stage, Robert Paturel a également mis en lumière le "Tonfa sécurité". "Le tonfa, à l'origine une arme japonaise, a été adapté par moi-même pour répondre aux exigences de la législation française. C’est un outil de défense qui peut également servir à rendre des coups."

Le stage a réuni une trentaine de participants issus de plusieurs clubs de Krav Maga de Corse, témoignant de l’engouement pour ces disciplines. Pascale Benassi se réjouit de ce succès et souligne que le club Krav Maga Bastia, affilié à l'UFOLEP et partenaire du T3 Team Tactical Training, compte aujourd’hui une quarantaine de licenciés. Les instructeurs Pascale Benassi, Romain Padrona et Frédéric Burck assurent des cours à Furiani et Montesoro deux fois par semaine.

Alors que la fin de saison approche, le club prépare déjà activement la rentrée et les stages pour 2024/2025, promettant de nouvelles occasions de se former avec les meilleurs. Robert Paturel, quant à lui, continue de promouvoir ses méthodes à travers son Académie Paturel et animera les "Universités d’été de la boxe de rue" à Santa Susana en Espagne du 2 au 7 juillet prochain.