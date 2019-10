Un bateau de 11 m en difficulté dans la baie de Calvi

Dans des conditions météorologiques compliquées avec une forte houle, les pompiers de Calvi avec des équipes spécialisées sont intervenus en milieu de matinée dans la baie de Calvi pour un voilier qui était à la dérive après avoir rompu ses amarres et être tombé en panné moteur.

A son bord cinq personnes en légère hypothermie ont été secourues par les pompiers avec leur embarcation et un équipage de la SNSM à bord du semi-rigide et ramenées sur le port de Calvi.

Les opérations de secours ont été diligentées par le CROSS Corse

Le voilier a pu être mis en sécurité.