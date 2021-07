Un avion de tourisme fait un amerrissage d'urgence au large de la Corse : les 3 passagers sains et saufs

Ce lundi 19 juillet vers 8h10, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en Méditerranée (Cross Med) a été contacté par la tour de contrôle d’Ajaccio qui signalait un problème de moteur sur un avion de tourisme. L’avion, de type Cessna 182, était alors à 30 milles nautiques des côtes ouest de la Corse, au large de Capu Rossu selon nos confrères de Corse Matin, avec trois passagers à bord quand il a été contraint d’amerrir. Les trois passagers, deux hommes et une femme ont d’abord été secourus par un catamaran «le lady Rachel », puis hélitreuillés par l’hélicoptère Puma de l’armée de l’Air basé à Solenzara. Ils ont été acheminés, sains et saufs, vers l’hôpital d’Ajaccio pour une prise en charge plus complète.L’avion a coulé, aucune pollution, ni débris n’est à constater.