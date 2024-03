Un atelier d'architecture pour réinventer l'identité de Marana-Golo

Du 9 au 16 mars, un « atelier hors les murs » prendra place sur le territoire de Marana-Golo, rassemblant 14 étudiants en architecture autour d'une mission ambitieuse : construire un récit autour de l'identité de ce territoire. Initié dans le cadre d’un Projet de Territoire axé sur la transition écologique, cet atelier, fruit d'un partenariat entre l'intercommunalité et la Maison de l'Architecture de Corse, promet d'imaginer ensemble un futur désirable pour la région. Les étudiants en architecture auront pour mission d'explorer le territoire de Marana-Golo, composé de 10 communes, afin d'élaborer le récit d’une nouvelle cohésion. Cette démarche vise à partager une vision commune du patrimoine, de l'environnement humain, économique, culturel et écologique.

À travers des travaux de reconnaissance sur le terrain et des études approfondies, les étudiants imagineront des projets architecturaux et d'aménagement paysager et urbain « exemplaires », illustrant comment l'espace bâti peut répondre aux défis actuels, qu'ils soient climatiques, environnementaux ou sociétaux.

Organisés en quatre groupes de travail, les étudiants livreront un diagnostic territorial adossé au projet de territoire de la Communauté de Communes. Ce dernier repose sur trois piliers : sobriété et solidarité, attractivité et résilience, et engagement citoyen. Les étudiants se pencheront notamment sur la question « Du village au péri-urbain… des nouvelles manières de faire commun », et proposeront des plans guides illustrant la manière dont le projet de territoire peut répondre aux enjeux identifiés.

Le projet se conclura par une restitution des étudiants le 15 mars à 15h30 au CC Marana Golo, exposant leur semaine d'immersion et les résultats de leur travail. Les projets seront également présentés devant un jury à l'École d'Architecture de Nantes en juin.