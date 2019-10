Un appel urgent de l'Établissement Français du Sang

Mardi 05/11/19 de 12h à 17h Bastia Place Saint-Nicolas

Mercredi 06/11/19 de 12h à 17h Bastia Place Saint-Nicolas

Jeudi 07/11/19 de 9h à 13h Bastia Place Saint-Nicolas

Mardi 12/11/19 de 12h à 17h Ile Rousse Place Paoli Mercredi 13/11/19 de 9h à 13h Centre hospitalier Bastia (entresol) Jeudi 14/11/19 de 12h à 17h Corte parking du Casino Mardi 19/11/19 de 9h à 14h Ghisonaccia salle des fêtes Mercredi 20/11/19 de 9h à 13h Centre hospitalier Bastia (entresol) Jeudi 21/11/19 de 9h à 13h Folelli parking du Leclerc Mardi 26/11/19 de 9h à 13h Furiani Prés de l' école u rustincu Mercredi 27/11/19 de 9h30 à 14h à Borgo salle polyvalente

L'Établissent Français du Sang communique:En raison de, notamment avec le groupe O+ (5,6 JOURS seulement !), nous vous sollicitons aujourd’hui afin de vous demander votre soutienØ Via vos différents réseaux sociaux ( facebook, twitter, instagram) à l’aide des visuels ci-joints.Ø En relayant le post diffusé sur :o le compte facebook officiel : https://www.facebook.com/ EtablissementFrancaisduSang/ photos/a.276994545675172/ 3094505773924021/?type=3& theater o Le compte de de notre Directeur Jacques Chiaroni https://twitter.com/ jacqueschiaroni/status/ 1181482353845325824 Ø Via tous les supports disponibles avec l’afffiche ci-jointe auprès de vos partenaires.Merci à tous pour votre soutien durant cette période critique !Par ailleurs, L'Établissent Français du Sang a publié les jours et horaires des Collectes de sang organisées en Haute-Corse durant le mois de novembre.N'hésitez pas à vous présenter dans un de ces points de collecte.Donner son sang peut sauver des vies