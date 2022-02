Un appartement pédagogique inauguré à Bastia

- Comment est né ce projet d’appartement pédagogique ?

- Ce projet date de 2017. Il avait été identifié par rapport aux besoins des associations de terrain à l’époque. Il a par la suite évolué en fonction des différentes priorités définies.

C’est un projet novateur grandeur nature, innovant et citoyen pour les usagers et la société, porté par les travailleurs sociaux afin de répondre à leurs besoins. L’objectif est de remettre du liant entre les habitants au travers d’actions précises de logement.



- Quel est le principal objectif de ce projet ?

- Not re but est d’améliorer le vivre-ensemble et le relationnel, que ce soit dans la cage d’escalier ou dans le quartier en général. Et cela passe d’abord par son appartement et par certains écogestes. Ce projet s’inscrit dans une dynamique novatrice portée par l’association, puisque nous allons prochainement lancer la première chaîne YouTube dédier à l’immobilier social en Corse. Différentes scénettes vont permettre de présenter les bons gestes à appliquer dans son logement. Et une grande part sera accordée à cet appartement pédagogique .



- Les personnes pourront visiter cet appartement lors de visites guidées. Comment vont-elles se dérouler ?

- Tout d’abord, elles seront seulement sur rendez-vous, e n partenaria t avec d’autres associations ou partenaires sociaux et dureront normalement une heure. Dans chaque pièce , des quiz et des ateliers ludiques seront proposés aux visiteurs. L’association Alis va assurer certaines visites et certains ateliers, mais elle va surtout coordonner les intervenants et l’intérêt est d’en avoir un maximum. On n’a pas vocation à tout faire seul.



- Qui pourra prendre part à ces visites guidées ?

- Principalement, les personnes habitantes dans les quartiers prioritaires de la ville pourront y assister. Après rien ne nous empêche d’ouvrir le dispositif plus largement et à tous les ménages dans le futur.



- Prévoyez -vous de créer d’autres appartements pédagogiques en Corse ?

- On aimerait, mais cela dépend toujours du financement. Celui-ci est notre premier, et nous avons monté notre propre ingénierie pédagogique, donc rien ne nous empêche de le déplacer partout en Corse. Nous avons une compétence régionale et la tenons à disposition de toutes les institutions pour monter ce projet avec eux.

Même si j’ai l’intime espoir qu’un voit le jour en Corse-du-Sud avant la fin de l’année, j’en serai très content . Plus tard, rien ne nous empêchera de viser certaines microrégions , telles que la Balagne , l’extrême Sud ou la Plaine orientale.