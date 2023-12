Un ancien joueur de l'AC Ajaccio kidnappé puis libéré au Brésil

L'ancien international brésilien, Marcelinho Carioca, qui a brièvement évolué à l'AC Ajaccio (de juillet 2004 à janvier 2005 en Ligue 1), a été kidnappé et retenu en otage pendant plusieurs heures. Après avoir participé à un concert à la Corinthians Arena de Sao Paulo dimanche le footballeur de 52 ans avait été porté disparu, selon la presse brésilienne.Son véhicule ayant été retrouvé abandonné. Heureusement, le footballeur a été localisé sain et sauf alors qu'il marchait dans une rue de la ville : "Marcelinho a été retrouvé marchant dans une rue d'Itaquaquecetuba, à proximité de l'endroit où sa voiture a été identifiée. Il a été libéré par le ravisseur et il se rend désormais au commissariat de police", expliquait lundi 18 décembre le Secrétaire exécutif de la sécurité publique de San Paulo.Les circonstances de son enlèvement restent floues, mais cinq suspects ont été interpellés, et la police enquête sur cette affaire. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Marcelinho assure avoir été kidnappé par le mari d’une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation.