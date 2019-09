Un’ambizione nova per l’EME-IAE di Corsica

Altra nuvità di a Scola di Maneghjimentu è d’Ecunumia : a messa in ballu di un sughjornu à l’internaziunale, per via di un staziu o di un viaghju di studii, ubligatoriu per buscà si un diploma à l’EME- IAE. U scopu : si tratta di permette à i studienti di avè una sperienza à u strangeru, cù una funzione inde un’intrapresa, un’amministrazione o fendu puru una furmazione.

Fin’à avà, cercavanu à avè una sperienza internaziunale menu di 10 % di i studienti di l’IAE, chì s’arrimbava u dispusitivu à u vuluntariatu. Avà, serà sta tappa un passeghju d’obligu per tutti l’effettivi di l’EME-IAE.





Ma, al di là di a sola maestria di e lingue strangere, per via di sti sughjorni à l’internaziunale, face soprattuttu a Scola a scumessa di fà scopre nove culture ecunomiche è di cunfruntà i studienti cù ambianti novi d’intraprese. « Pò creà una sperienza à u livellu internaziunale una sorte d’intuppu culturale chì ferà prò à i studienti, cunsidereghja Jean-Marie Furt. U fattu d’evuluà inde un’intra- presa o un’amministrazione strangera permette di impadrunì si manere nove di travaglià è pra- tiche sfarente, à le volte innuvante, ch’ellu si puderà sparghje in Corsica o in altrò. S’elli s’impadru- niscenu i studienti di st’opportunità, pò diventà per via di un effettu di massa una sorza per porghje ricchezze à u nostru territoriu »