Un Sporting prometteur face à Nîmes (1-1)

Feuille de match

1ère journée de Ligue 2

SC Bastia 1 - 1 Ol.Nîmes ( 0 - 1 )

Stade Armand Cesari

Pelouse naturelle en bon état

Temps : nuageux, léger sirocco

Spectateurs : environ 8700





Arbitre : Jérôme Miguelgorry

Arbitre assistant 1 : Bertrand Jouannaud

Arbitre assistant 2 : Julien Haulbert

4ème arbitre : Aldric Chancioux





Buts :

Fomba (12ème) pour Nîlmes

Diongue (51ème) pour SCB



Avertissements : Sainati (20ème) – Ducrocq 70 pour le SCB

Benrahou (78ème) - Delpech (81ème) pour Nîmes





SCB : Vincensini – Robic – Vincent (c)- Schur – Santelli (Taoui 63ème) – Diongue (Saadi 71ème) – Kaïboue (Roncaglia 81ème) – Palun – Ducrocq – Le Cardinal – Sainati.

Entraîneur : M.Chabert



O.N :Bratveit – Martinez (c) – Ueda – Eliasson – Fomba – Sainte Lucie – Ponceau (Cubas 68ème) – Burner – Benrahou – Doucoure (Valerio 86ème) – Delpech.

Entraîneur : P. Planque







Le contexte

Si la préparation du SCB c’était plutôt bien déroulée avec des matchs de préparation « intéressants » selon l’entraineur Mathieu Chabert, au moment de placer ses joueurs dans les starting-blocks, le technicien bastiais a du composer avec le COVID 19 : 4 de ses joueurs étant décelés positif au virus, sans oublier Ben Saada blessé. Moins de pépins coté nîmois par contre pour l’entraineur Pascal Planque qui devait toutefois se passer des services d’Anthony Briançon, opéré du genou et Sidy Sarr pas prêt physiquement. C’était à l’occasion de cette 1ère journée de L2, des retrouvailles entre les deux clubs, la dernière confrontation à Furiani remontant au 18 août 2009 lors de la 3ème journée de ligue de la saison 2009/2010. Ce jour là les hommes de Philippe Anziani avaient balayé les «crocos» de Jean-Michel Cavalli, avec en son sein un certain Bocognano, 6 buts à 1 ! : des réalisations de Gaffory (3ème, 18ème et 54ème), André (58ème sp), Adenon (62ème) et Niangbo (64ème). Malheureusement le suite devait être moins heureuse, le Sporting terminant la saison à la dernière place, synonyme de descente en National. On connait la suite ….





L’ambiance

Un stade peut-être pas plein, mais tout en bleu et une ambiance des grands soirs à Furiani où avaient pris place plus de 8 000 spectateurs. Le retour des banderoles, des fanions, des bandere, le retour des slogans, le retour des chants, des quolibets aussi, des pétards... Bref le Armand Cesari que l’on aime. Avec aussi le discours plein d’émotion de Gilles Cioni juste avant le coup d’envoi. «J’ai passé des moments de joie, de peine, des moments magiques. Vous avez toujours été présents à mes cotés. Merci de cet amour. J’ai essayé de vous le rendre sur le terrain avec les qualités qui étaient les miennes. Merci à tous »







Les buts

12ème : Sur un corner nîmois à la «rémoise », Benrahou centre de la gauche au 2ème poteau. Tête de Fomba qui rabat le ballon. Vincensini se détend, touche le ballon mais ne peut l’empêcher de secouer ses filets.

51ème : Forcing de Santelli sur la droite. Un défenseur nîmois le contre mais Vincent s’arrache et récupère le cuir à l’entrée de la surface, sert Santelli qui centre. Diongue au point de penalty envoie une praline ! Égalisation







Le fait du match

Le pressing payant des hommes de Mathieu Chabert en début de seconde période.



L'homme du match

Maguette Diongue (décerné par Bein et LFP)



Les plus en vue

Benrahou, Doucoure à Nîmes. Ducrocq, Vincent, Diongue à Bastia. Un bon collectif en général.



Insolite

Une tribune Est pleine, une tribune Ouest plutôt désertée.





Bilan sportif

Un bon point de pris face à une formation habituée au haut niveau.





Ils ont dit

Mathieu Chabert (entraineur SCB)

«On a vu déjà la différence ce soir entre le National et la Ligue 2. On paie cash la moindre faute d’inattention. Les joueurs ont été un peu perturbés par le coté bruyant du stade, perdant repères visuels et auditifs. Et c’est pendant ce temps de réadaptation qu’on est puni. Je relève une excellente mentalité. On est toujours restés dans ce qu’on voulait faire. Il y a eu beaucoup d’intentions. Je suis content de ce qu’ils ont montré, le coté bagarreur, l’intensité qu’ils ont mis. J’ai des regrets sur le but car on n’est pas attentifs, mais les bases sont là. On se contentera de ce point mais je pense qu’on pouvait gagner. Je regrette qu’on n’est pas eu ce brin de force dans les 10 dernières minutes. Ce but a contrarié notre plan car on le prend sur coup de pied arrêté. On aurait préféré les trois points mais ce point comptera.



Maguette Diongue (buteur SCB)

« Je pense que c’est un bon point de pris, un bon début. Personnellement j’étais un peu à court physiquement. Jouer devant un tel public ça fait un bien fou ».



Pascal Planque (entraineur Nîmes)

«Mon sentiment est mitigé. On a le sentiment qu’on pouvait prendre les trois points. On a mal géré le début de 2ème mi-temps. On n’a pas gardé notre calme. On a été combattifs, sérieux, organisés. Les joueurs ont répondu présents dans les duels, l’intensité. On ne va pas cracher sur ce point car il sera difficile de venir en prendre ici. Globalement c’est donc un bon point même si la 1ère mi-temps pouvait laisser espérer autre chose ».