Un Daniel Auteuil inédit monte sur scène à Ajaccio

Tout a commencé il y trois ans. Alors que Daniel Auteuil cherchait un livre dans sa bibliothèque, il a fait tomber un recueil de poèmes signés Paul-Jean Toulet qui contenait un mot de sa mère qui disait "Pour Dany, mon fils chéri, ces merveilleux poèmes de Paul-Jean Toulet à lire quand tu seras grand'.L'acteur, nommé 13 fois aux Césars, décida donc de mettre en place ce spectacle musical inédit dans lequel il invite le public à découvrir l’œuvre du poète Toulet, auteur méconnu du début du 20e siècle, mais invoque aussi d’autres illustres auteurs français, tels Apollinaire, Rimbaud, et bien d’autres.Accompagné par un guitariste et un pianiste, sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, avec les arrangements de Gaëtan Roussel, célèbre auteur compositeur interprète français, Daniel Auteuil récite, joue, chante et entraine le public, le temps d’une soirée, dans un instant de scène en toute intimité, un « déjeuner en l’air » tout en émotions, entre poésie et chansons.