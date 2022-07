Ultratrail, Trail, Giru et Andata durant 3 jours à Corte

L’Ultra Trail Corsica ouvrira le bal des épreuve ce jeudi soir. Une épreuve réservée aux plus chevronnés, aux plus endurcis, aux « pros » du trail. Au menu : 110 km, un dénivelé de plus de 7000 m et un point culminant à 2439 m. Mathieu Labertrandie, aujourd’hui sergent-chef au Centre de secours d’Arles, n’aurait raté ce rendez-vous pour rien au monde. « Qualifié pour l’UTMB World Series, j'ai la grande chance de pouvoir courir cette épreuve de Corte, désormais retenue sur le circuit mondial » déclare-t’ il « Ce sera mon retour sur l’île après ma participation en juillet 2021 à La Terre Des Dieux ». M. Labertrandie fait partie de Pompiers de l’espoir, une association créée en décembre 2013 par Frédéric Attané, marin-pompier, touché par un cancer du pancréas, qui après avoir suivi un traitement à l’Institut Paoli-Calmettes à Marseille, a succombé à sa maladie en avril 2014. « Cette association recueille des fonds pour l'Institut Paoli Calmette, centre de recherche contre le cancer, qui accueille les sapeurs-pompiers et les enfants malades du cancer. Avec notre association sportive Les Fucky Arlésiens, nous participons à de nombreuses épreuves pour récolter des dons».



Corte sera une grande capitale du trail durant ces 3 jours avec ce 7 juillet cet UTC de 110 km mais aussi le 8 juillet U Giru di Tumbone de 17 km (D+ 650 m), le 9 juillet le Restonica Trail de 69 km (D+ 4000 m) et le Tavignanu Trail de 33 km (D+ 2500 m), enfin, toujours le samedi 9, l’Andata, organisée par les associations Inseme et Restonica Trail, une marche de 5km dans la vallée de l’Orta au profit des activités de Inseme.