Ultra-Trail : Jean-Baptiste Simonetti remporte la 1ère édition du Terre des Dieux

Ils étaient 139 au départ jeudi dernier à 6 heures du matin de Calenzana mais 24 heures plus tard ils n’étaient plus que 69 en course. Et encore beaucoup moins à l’arrivée de la première édition de l'ultra-trail Terre des Dieux, une course de 165 km et d’un dénivelé positif de plus de 11 000 m, traversant 26 sommets de l’ile entre Calenzana et Zonza.Leader incontesté de la course depuis le départ Guillaume Beauxis (licencié au club Tarbes Pyrénées Atlantique) devait cependant abandonner vendredi matin à 7h35, au km 99,4 (Capanelle) en raison d’un problème au genou. L’ultra-traileur insulaire Jean-Baptiste Simonetti (Ghjuventu Alisgianinca / Pompiers de Cervioni), à 1 heure derrière, prenait alors le commandement de la course suivi par Frédéric Ronzier (Fayence) et Yoann Lecauchois (Contentrail de St Joseph).Le Corse, 5de la dernière course Serra di Capicorsu en octobre 2019, 2du Casinca trail en août de la même année, ne devait plus quitter la tête de la course jusqu’à l’arrivée dans la nuit de vendredi à samedi à 3h32 du matin.Une arrivée dans la nuit sur l’hippodrome de Viseo à Zonza après 45’22’38 de course très difficile.A 6h10 arrivaient Frédéric Ronzier (48’01’30) et Laurent Gueraud (Vescemont, 48’01’32), pratiquement main dans la main.Les autres concurrents sont attendus à partir du milieu de la matinée (voir classement en live) Chez les féminine, Gladys Jaussaud, jusque là en tête devait elle aussi abandonner à Vizzavona au km 86,2. L’insulaire Stéphanie Samper (Corte) s’emparait de la 1place avec dans son sillage Alexandra Rousset et Anouk Baars. Elles sont attendues en fin de matinée.