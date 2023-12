UNSS à Corte : 800 scolaires ont disputé les finales de cross à Saint-Jean

Cinq courses étaient au programme de cette journée et ce sont les benjamines qui ont ouvert le bal. Partie en tête, la jeune pensionnaire du collège de Porticcio Grosseto-Prugna, Léa Lamberti, n’a laissé aucune chance à ses adversaires sur les 2 060 mètres de l’épreuve. Elle devançait Noémie Brin (Bonifacio) et Flavie Pilot (Prunelli di Fium’Orbu).

Pas de surprise non plus chez les benjamins puisque Ayman Enneya (Montesoro) a remporté largement l’épreuve de 2490 mètres devant Maxime Dimeglio (Collège Arthur Giovonni) et Noa Khemouche (Collège Simon Vinciguerra). Notons ici que l’épreuve a été compliquée pour certains athlètes en raison d’une chute groupée quelques mètres seulement après le départ. Chute sans gravité, heureusement !