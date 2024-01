UJSF Corse : le super trophée des sports 2023 à Lisandru Bertini

SUPER TROPHÉE 2023



Lisandru Bertini / Champion du monde VTT enduro U21





TROPHÉES PERFORMANCES



- SARAH ROVINA … Originaire de Cargèse, elle a été sacrée championne du monde juniors d'équitation « Western ». Licenciée au Ranch de Sagone, la jeune fille de 15 ans a été l'une des pièces maîtresses du premier titre mondial remporté par l'équipe de France en Suisse.



- FRANCESCA MARIA FRANCESCHI, 21 ans (taekwondo) sacrée vice-championne de France de la discipline et vice-championne également en sports universitaires. Elle est encore en lice pour être sélectionnée dans l’équipe de France olympique pour Paris 2024.



- HUGO BOIGEOL, 21 ans, combattant de MMA. Troisième du championnat de France, il est actuellement leader de la MMA League et vient d’être intégré en équipe de France. Il a en projet de passer pro.



- ALICE BATTESTI (TC Mezzavia) … double championne de Corse, vice championne de france et 1/2 finaliste en double des 17/18 ans à Roland Garros … Intégre le pôle tennis de Bordeaux



- BASILE JACKEL , champion de France de pétanque en tête à tête. Un titre en individuel qui n'avait jamais été décroché par aucun Corse.



- LISANDRU MASSIANI … (Ball Trap club de Campile) … A 19 ans il est Champion de France junior et double médaillé d’Europe junior (l’Or avec L’ équipe de France et l’argent en individuel) en Slovénie.



- ABED OUHADAH, 71 ans, membre du club Bastia Natation depuis un an, il a connu une année 2023 exceptionnelle aux Championnats du monde du Japon catégorie Maîtres avec 3 médailles d'or et 2 d’argent et plusieurs titres européens.



- NICOLAS COUSIN, champion du monde de supermotard avec l'équipe de France en Italie pour la deuxième année consécutive.





TROPHÉE ESPOIR



- KAMEL EL AZOUZI (AJB) 17 ans Champion de France cadet sur les 30mn - Vainqueur des City Trail d’Ajaccio et de Porto-Vecchio - Records de corse du 2000m et du 5000m - Qualifié pour les championnats de France du 5000m





TROPHÉE ORGANISATION



- Ligue Corse de Rugby pour son travail de promotion autour de la discipline. En 2023, année de la Coupe du monde : venue des Springboks, champion du monde en titre, venue des Fidji et match de préparation du Top 14 Montpellier-Castres à Furiani.



- Le Ladies open de Calvi , tournoi international de tennis féminin, inscrit dans le calendrier mondial de l’ITF, doté de 40000$ et organisé par le TENNIS CLUB CALVI et l’association SPORTS@CALVI. Il a reçu en 2023 lors des Trophées FFT le Prix du Meilleur Tournoi International dans sa catégorie et +





TROPHÉE HOMMAGE



- Paul Gigon, 81 ans ( Escrime) Maitre d’armes depuis 1968 - président fondateur du club de la Rapière de Bastia en 1976 - Président de la Ligue de Corse d’escrime.