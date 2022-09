« U mele in festa » revient en force à Murzu ce dimanche 25 septembre

Après deux année blanches en raison du Covid, la foire U mele in festa est enfin de retour. Attendue par les amateurs et cet événement labellisé par la FFRAC (Fédération des Foires Rurales Artisanales et Agricoles de Corse), a été minutieusement organisé depuis plusieurs moisera les bénévoles de l’association Saint Laurent, mobilisés pour réaliser cette nouvelle édition et faire de cette journée un moment de retrouvailles, de joie et de convivialité.A Murzu, dimanche prochain, les organisateurs veulent surtout mettre à l’honneur les apiculteurs corses et les nombreux artisans, qui seront donc présents pour proposer leurs produits locaux. De nombreuses animations sur le thème du miel seront proposées par l’AOP Miel de Corse – Mele di Corsica.A Casa di u Mele sera ouverte toute la journée et proposera des dégustations de miel et animera des ateliers pour les enfants.L’association propose également, un menu, sur la thématique du miel qui sera servi sous le chapiteau.Des parkings gratuits seront à disposition des visiteurs et des navettes gratuites seront mises en place pour rejoindre le champ de foire.Le programme de la journée est consultable en ligne : u-mele-in-festa.com - 10h00 : ouverture de la Foire- 10h30 : messe chantée par I Muvrini- 12h30 : repas au miel 25€Les groupes Incantesimu et Eppò assureront l’ambiance tout au long de l’après-midi.En fin de journée, une tombola sera également organisée avec des lots offerts par les commerçants de toute la Corse.Cette journée ne pourrait se réaliser sans le soutien de la Mairie de Murzu, des nombreux sponsors et les petites abeilles bénévoles qui ont largement répondu présents pour permettre l’organisation de cette foire !Pour les exposants retardataires, il reste quelques places disponibles…Les organisateurs espèrent donc que le public viendra en nombre !