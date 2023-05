U chjassu di a Purcarecchia, un nouveau sentier pour découvrir le patrimoine naturel de Tavaco

Dernier né des sentiers patrimoniaux du Pays Ajaccien, U chjassu di a Purcarecchia a été officiellement inauguré ce 6 mais après quelques mois de travaux et fait "déjà la fierté de la commune et des Tavacais" comme l'a souligné ce samedi le maire de la commune Jean-Marie Pasqualaggi."Un sentier qui permet de se plonger dans l’histoire du village et d’en découvrir des trésors naturels, des bâtis cachés par le temps" poursuit l'édile au terme de la balade inaugurale à laquelle ont participé plus d'une centaine de promeneurs.



Cette boucle ombragée de 3 km permet de découvrir un florilège de vestiges patrimoniaux, comme les charbonnières « I carbunari ». Au fil du chemin, on arrive à la fontaine de Tavaco, connue pour être autrefois le lieu de rencontre et de rassemblement de tous les éleveurs porcins et les travailleurs des charbonnières de la commune, qui venaient profiter de la fraicheur de cette source. Cachée par les ronces et fougères, elle était devenue invisible, les travaux du sentier ont permis de lui redonner vie.



Suivant le parcours, on aperçoit le moulin à farine, alimenté par le ruisseau de Vignola. Des travaux de restauration ont permis de consolider les murs d’enceinte de la bâtisse et de remettre à jour les meules et le canal d’alimentation en eauest une véritable balade dans l'histoire des carbunari (charbonnières). En effet, Valle-di-Mezzana était connu pour son importante activité de fabrication du charbon de bois et on en recense encore à l'heure actuelle, pas moins de 80 en contre-bas du village et en plein cœur de la verdoyante forêt de chêne. Le sentier de Tavacu permet aussi une immersion en pleine nature. On peut en effet y découvrir la forêt communale qui s’étend sur près 125 hectares à une altitude entre 210 et 1040 m.













Aujourd'hui de nombreux sentiers sont désormais praticables dans le Pays Ajaccien : le chemin des moulins à Cuttoli et Corticchiato, les Crêtes sur Ajaccio, à Villanova, a Stretta di i mori – Fica di l'Orsu – Bomba et I Chjassi di a Memoria à Peri et le dernier né Valle-di- Mezzana. Pour Horace Franchi Vice Président de la CAPA délégué au sentiers et Maire de Valle di Mezzana "Il s’agit de valoriser et de protéger l’espace rural avec la ferme volonté de valoriser le caractère identitaire et patrimonial des noyaux villageois. Les sentiers qui sont réalisés participent de cette volonté de marquer l’identité rurale de notre territoire qui fait partie intégrante de l’ADN de la CAPA."



"Le point commun à ces divers sentiers, c'est qu’ils proposent une balade familiale, accessible donc à tous types de marcheurs, et donnent à voir le patrimoine traditionnel et culturel. " indique la CAPA dans un communiqué qui avec la remise en état ces sites souhaite diversifier l'offre touristique et de loisirs et améliorer le cadre de vie des habitants. "Ces sentiers sont également un atout santé en organisant une pratique du sport en plein air sur le territoire. D'un point de vue économique, ils permettent de stimuler les échanges entre l'arrière-pays et le littoral. " explique la Communauté d'agglomération du Pays Ajaccien pour qui l'objectif primordial "est celui d’éduquer la population et de transmettre un message lié aux enjeux de ce patrimoine."