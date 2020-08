U Spaziu Laetitia Casta inauguré à Lumiu

L'édition 2020 du festival "E statinate organisé par l'association Musanostra a tiré sa révérence ce dimanche dans un cadre idyllique au dessous du village de Lumiu sur un tout nouveau site a été inauguré par Laetitia Casta, marraine de ce festival littéraire.

A 18 heures, Jérôme Ferrari et Thierry de Peretti ont évoqué l'adaptation du roman A son image, en présence des écrivains Jean-François Roseau et François Henri Désérable, avant que ne soit inauguré U Spaziu Laetitia Casta.



Dans son discours le maire de Lumiu, Etienne Suzzoni a retracé l'histoire du lieu quo "a longtemps été un verger d’agrumes" et qui aujourd'hui offre "ses fruits ".

Le jardin, de propriété de la Famille Rénucoli qui l'a cedé à la commune connaîtra donc une nouvelle étape de son histoire.

"Aujourd’hui les terrasses jadis cultivées et le verger font une place de choix aux gradins et à la scène. La nature de la culture a sans doute changé mais elle est tout autant importante voire indispensable."

C’est tout naturellement que la mairie a fair le choix de dédier cet espace à Laetitia Casta, à "cette enfant de Lumiu qui fait connaître par son succès le nom de notre village partout dans le monde entier."