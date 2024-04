"U Nidu" d’Eccica-Suarella prend l'humidité : 20 enfants exilés à Bastelicaccia

Ce lundi es élus de la communauté de communes, à travers leur président Noël-Dominique Livrelli et leur vice-président, Pierre Poli, ont fait entendre leur mécontentement en rappelant toutes les étapes d'un conflit qui pénalise 20 enfants du Celavu-Prunelli...La structure avait été inaugurée au mois de juin 2019 . Le coût global des études et travaux a atteint 770 000 € TTC, co-financés à hauteur de 80% par l’État, la CAF et la Collectivité de Corse.Mais les édiles ont vite déchanté comme ils l'ont rappelé ce lundi."Après l’ouverture aux usagers, très rapidement, les premières manifestations de traces d’humidité sont intervenues notamment l’apparition de cloques sur le revêtement de sol souple des deux salles d’éveil, ainsi que des traces d’humidité sur les cloisons de ces mêmes salles", ont-ils souligné comme ils l'avaient déjà indiqué dans un communiqué."Toutes les démarches amiables et contradictoires engagées par la CCCP n’ont pas abouti, les entreprises concernées et leurs compagnies d’assurance réfutant la mise en jeu de leur responsabilité et la mobilisation de leur garantie.""La CCCP a décidé de s’appuyer sur un avocat spécialisé afin de lancer une action en justice en référé devant le Tribunal. En juin 2022, le tribunal administratif a nommé un expert qui a rendu ses conclusions en juin 2023. Nous avons donc déposé une requête auprès du tribunal administratif envers les différents acteurs, mais également auprès du tribunal judiciaire envers leurs compagnies d’assurances respectives" poursuivaient les élus de la communauté de communes non sans rappeler que "au vu de l’état de dégradation du bâtiment au fil des mois (notamment la présence demoisissures et champignons) et par principe de précaution, le président de la CCCP a donc pris un arrêté de fermeture au mois d’août 2023."Mais les enfants n'ont pas été abandonnés. Grâce à la mise à disposition de l’ancienne école de Bottaccina par la commune de Bastelicaccia, l’intercommunalité a été en mesure d’accueillir dès le mois de septembre 2023 15 berceaux et répondre ainsi, en partie à la fermeture de la crèche U Nidu."Cette solution reste néanmoins provisoire et nous a obligés à revoir à la baisse le nombre de berceaux".Et plus de 100 000€ ont été nécessaires pour mettre aux normes l’ancienne école de Bottaccina, afin d’y accueillir une crèche.Dans leur communication du jour, les élus du Celavu-Prunelli n'ont pas manqué de rappeler qu'afin 'de mener à bien ce projet sur la commune d’Eccica-Suarella, la com-com s’est entourée de professionnels de la construction (maître d’œuvre et entreprises)."Aujourd’hui, nous ne pouvons faire qu’un amer constat des carences des uns et des autres, au détriment du service public et des familles de notre territoire.Les procédures judiciaires sont en cours auprès du TA de Bastia et du TGI d’Ajaccio. Plus de 50 000 € ont déjà été mis à la charge de l’intercommunalité (frais d’expertises, frais d’actes et de contentieux, honoraires d’avocats, etc.)."À ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’une convocation devant les tribunaux" soulignent, amers les représentants de la communauté de communes Celavu-Prunelli