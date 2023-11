U Marcatu di Natali di a Gravona illumine Sarrola-Carcopino pour les fêtes

Sarrola-Carcopino s'apprête à accueillir la féerie de Noël avec le tout premier Marcatu di Natali di a Gravona, orchestré par la municipalité qui aura lieu du 1er au 31 décembre sur la place Noël-Sarrola. S'étendant sur une superficie de 5 000 m², cette initiative rassemble huit artisans et 22 commerçants, créant une atmosphère festive et chaleureuse qui enchantera les visiteurs tout au long du mois de décembre. Au cœur de cette féerie, une patinoire de 400 m² ajoute une touche hivernale à cet événement, offrant aux visiteurs la chance de glisser dans l'esprit des fêtes.



Un marché gourmand et varié

Les amateurs de délices seront comblés par la diversité des produits proposés, allant des délices gastronomiques des producteurs et artisans locaux à des mets savoureux tels que les huîtres, la raclette, la choucroute, et bien d'autres encore. Un chalet associatif servira de lieu de rencontre pour les acteurs locaux œuvrant dans les domaines de la santé, du sport et de la culture, créant ainsi une synergie entre la communauté et les exposants. "Nous avions prévu de faire ce marché de Noël depuis des années, mais cela a été repoussé par la force des choses en raison des différentes crises sanitaires. Cette année, tout est réuni pour que les choses avancent", déclare le maire Alexandre Sarolla, devant des exposants impatients de dévoiler leurs chalets qui ouvriront leurs portes ce vendredi.

Le marché, comme l'a rappelé l'édile, n'est pas seulement un lieu de commerce, mais aussi un espace de divertissement. Cinq soirées musicales sont au programme, avec des animations variées. Les enfants des écoles et des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la Gravona seront au cœur des festivités, bénéficiant d'animations spéciales et profitant de la patinoire.

Le marché sera ouvert du lundi au jeudi et le dimanche de 11h00 à 22h00, et le vendredi et le samedi de 11h00 à minuit. Les temps forts musicaux incluent une soirée karaoké années 80, la présence du DJ résident de Via Notte, Seb Mantis, ainsi que d'autres artistes locaux qui enflammeront les nuits de décembre.