U Levante porte plainte contre X après la découverte d'une piste sur le site classé de Roccapina

L’association a donc déposé plainte contre X pour « travaux sans autorisation en site classé, atteinte à site classé, travaux sans autorisation en espace remarquable du littoral et destruction d’habitats et d’espèces protégées. » Selon elle, tous ces faits sont pénalement réprimés car « ces travaux ont modifié l'aspect du site classé et ont sans doute aussi détruit l'habitat des espèces de faune et de flore recensées ».