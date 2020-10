U Festivale d’autunnu di a ruralità fait de la résistance : Clap de départ pour un rendez-vous maintenu

- Comment se passe cette 12ème édition sous le spectre du COVID ?

- C’est toujours la même formule. Nous nous déplaçons en des lieux emblématiques du patrimoine de San Martinu, à découvrir ou à redécouvrir, et, avec chaque année, des découvertes inédites et surprenantes. Si, pour cette nouvelle édition, nous maintenons en l’état la substance du festival, nous avons pris en compte la gravité du risque sanitaire et nous avons adapté strictement les protocoles requis pour éviter tout risque de contamination : distanciation, gestes barrières et flux limités… Cela n’a pas été très compliqué à mettre en place puisque, depuis la naissance du festival en 2008, nous avons tablé sur des petits flux répartis sur les communes rurales. L’idée originelle, et qui prend encore plus tout son sens aujourd’hui, était de mailler toute l’île et d’aller là où l’on n’attendait pas ce type d’événement - les territoires de l’intérieur et de la ruralité – et à un moment – l’automne – où tout semblait s’endormir pour l’hiver. Ce que nous appelons avec justesse « l’estate di San Martinu, l’été de la Saint Martin ».



- Concrètement, que proposez-vous pendant ce festival ?

- Ce festival propose une succession de journées thématiques qui sont la préfiguration de l’itinéraire culturel européen, A Via Sancti Martini qui, en Corse, s’appelle A Via San Martinu. Nous faisons visiter le territoire sur des éléments patrimoniaux dont nous continuons inlassablement à faire un inventaire et qui recèlent la présence en Corse de Saint Martin sur 1700 ans, du paléochrétien jusqu’à nos jours : toponymie, église, fontaine, lieu-dit... La population a, ainsi, l’occasion de s’approprier cette mémoire qui est la sienne et qu’elle a oubliée, de découvrir tout un patrimoine matériel et immatériel étonnant, encore méconnu, et qui n’existe nulle part ailleurs. Les traces sont nombreuses partout en Corse, jusqu’in a lingua nustrale. Par exemple, la prospérité ne se dit pas « abondanza » comme en italien, mais « San Martinu è divizia ». Au fil du temps, cette manifestation s’est ancrée avec succès en arrière-saison touristique et suscite un intérêt toujours plus grand. Les territoires sont de plus en plus nombreux à s’agréger au projet car ils ont compris qu’il est source de développement et de valorisation.



- Mais depuis 12 ans, n’avez-vous pas fait le tour de tout ce patrimoine martinien insulaire ?

- Absolument pas ! Nous ne cessons, année après année, depuis 12 ans au Centru Culturale San Martinu Corsica, de faire de nouvelles découvertes qui nous ouvrent de nouvelles pistes de recherches. Par exemple, pour les périodes paléochrétiennes, il y a eu récemment des découvertes majeures sur les périodes entre les 4ème et le 5ème siècle proches du siècle de San Martinu, comme le temple de Mithra à Lucciana, ou encore la cathédrale de Sant’Appianu à Sagone avec de nouvelles découvertes dans ses zones funéraires. Il semblerait, selon une tradition solidement ancrée en Ligurie, mais à vérifier, que les colonnes de granite du baptistère d’Albenga – St Martin est resté 4 ans sur l’île de Gallinaria, juste en face – auraient été importées de Corse. Il reste encore beaucoup à découvrir de périodes peu connues de l’histoire de la Corse, comme la période lombarde et carolingienne – 7ème au 9ème siècle – qui sont riches et que nous commençons à peine à étudier. Forte de cette richesse incomparable, la Corse pourrait avoir un rôle singulier à jouer dans l’illustration du patrimoine martinien en Europe. C’est mon travail de président du réseau européen des Centres culturels Saint-Martin d’ouvrir des perspectives nouvelles de recherches, comme, par exemple l’axe Corse - Ligurie - Toscane. Cela me permet aussi de travailler parallèlement au rayonnement de la Corse en Méditerranée depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque médiévale.