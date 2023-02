U Carnavali è vultatu di bedda manera in Portivechju

Succès populaire tout d'abord il y avait foule dans les rues de Portivechju, mais aussi un grand engouement du côté des Carnavaleux, toutes générations confondues, avec la réalisation des chars et la création des costumes.





Tout a débuté à 15 heures par le Corso qui a emprunté les rues du Centre Ville, Un imposant Corso bigarré à souhait qui s'est donné rendez-vous sur la place Henri-Giraud au cœur de ville où un chapiteau accueillait un immense goûter offert aux enfants.





La proclamation des prix récompensant, les plus beaux chars et déguisements toutes générations confondues, en présence du maire Jean-Christophe Angelini, a précédé la fin du Roi Carnaval qui, comme le veut la tradition, a été livré aux flammes.

Ce samedi soir un grand bal costumé devait débuter à 21 heures avec le groupe I Pignotti.

Un autre beau moment de fête et de communion en ce mois de février.

Un retour, donc, plus que réussi pà u Carnavali di Portivechju au regard du très grand succès populaire