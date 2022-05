U 5 di maghju : le poème de Jacky Casanova, un des secouristes

La fête était partout, les cœurs battaient si fort

Tous les gens debout frappaient dans leurs mains

Et le soleil couchant sur ce terrain de sport

Disait un au revoir, je serai là demain



Le silence pour les uns et le murmure des autres

Accompagnait encore le dernier refrain

De ce chant d’espérance pour le plaisir des nôtres

À toucher enfin, le saint Graal des deux mains



Un bruit, juste un bruit, sans un mot, sans un cri

Et là tout près de nous comme un champ de bataille

S’étalait sous les yeux d’un monde abasourdi

Par ce malheur soudain enserrant ses entrailles



Comme il l’avait promis, le soleil fut là

Sur ce jour nouveau et porteur d’espérance

Tout allait changer et les derniers hourras

De cette foule en transes seraient notre chance



Que reste-t-il depuis sinon tous ces regrets

Sinon, tous ces oublis, cette indifférence

Et puis toutes ces années à penser sans attrait

Au plaisir d’un instant et à perdre confiance