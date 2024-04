Twirling : E Marinelle honorées par la ville de Bastia

« C'est avec une immense fierté que je vous accueille et vous remets ces médailles de la ville, symboles de votre brillante représentation lors de ces championnats », a déclaré avec émotion le maire Pierre Savelli. « Le sport incarne des valeurs essentielles et il est primordial de les célébrer. Bravo à vous, ainsi qu’à vos encadrants et aux parents qui vous soutiennent et vous encouragent », a-t-il ajouté avec un sourire bienveillant.



Toujours aussi humble et discrète, la présidente du club, Toussainte Devotti, a souligné l'énorme travail exigé par cette discipline pratiquée à travers le monde. « Notre association attire de nombreux jeunes, et une fois qu'ils grandissent, beaucoup restent au club pour apporter leur aide. E Marinelle, c’est une véritable famille où les filles pratiquent le twirling avec une passion dévorante. Ce sont de véritables héroïnes », a-t-elle partagé avec émotion.



Au sein des salons de l’hôtel de ville, le maire Pierre Savelli et ses adjoints ont décerné la médaille de la ville à sept jeunes filles qui ont non seulement représenté fièrement Bastia et la Corse, mais qui ont également brillé lors de cette compétition de haut niveau. Sous la direction de Toussainte Devotti, créatrice emblématique du club en 1984, et de ses deux filles, Mélanie et Eugénie, les twirleuses bastiaises ont décroché deux médailles d’or par équipe, ainsi que deux médailles d’or et deux médailles d’argent en individuel, lors de cet événement qui a rassemblé 11 pays du 18 au 21 mars derniers. Avant cela, elles avaient triomphé lors des sélections nationales organisées en novembre 2023 et janvier 2024 par la Fédération Française Sportive de Twirling Bâton. En se qualifiant ainsi, E Marinelle a porté haut les couleurs de la France lors de cette compétition européenne.



En équipe, les juniors Francesca-Maria Biaggi, Elisa Cristofini, Francesca Dottel, Livia-Maria Fulbert, Lia-Maria Giovannoni, Julie Legato et Laura Rossi ont conquis la médaille d’or en twirling libre, ainsi que la médaille d’or en danse imposée.



Dans la catégorie individuelle senior, Lia-Maria Giovannoni a brillamment remporté la première place du podium en solo bâton et en strutting, s'octroyant également une troisième médaille, d’argent, en rythmique twirl. Quant à Francesca Dottel, en pré-junior, elle a également été distinguée avec une médaille d’argent en strutting.



Les prochains rendez-vous pour E Marinelle incluent les championnats de France en mai à Dunkerque, tandis que Lia-Maria Giovannoni se prépare déjà pour les championnats du Monde en août en Suède, promettant encore de belles performances à venir.