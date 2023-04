Twirling : E Marinelle en or, argent et bronze aux Championnats d’Europe

​L’association E Marinelle est ainsi rentrée en Corse avec 3 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 2 médailles de bronze. Lia-Maria Giovannoni, junior, a confirmé ses médailles obtenues au Bâton d’Or du mois de février (2 médailles d’or et 2 médailles d’argent).



« 12 pays étaient en lice » souligne T. Devotti, « Une compétition très importante et très disputée avec, aux côtés de la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la Norvège, la République tchèque, l’Espagne, la Belgique, l’Irlande. Si nous sommes habituée des podiums nationaux et internationaux, à l’issue de cette compétition très relevée et sous les acclamations du public, les résultats sont à la hauteur de nos espérances ».