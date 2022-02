Trophées des sports 2021 : distribution des prix à Bastia

« On est très contents de renouer cette année avec cette remise des prix, alors que l’an passé la pandémie nous en avait empêchés » explique Jean Pruneta, responsable en Corse de l’Union des Journalistes de Sport de France (UJSF)

« Le cru 2021 est excellent. Il y a eu de la part d’athlètes corses de grosses performances et le choix a été particulièrement difficile à faire. Aussi avons-décerné 20 trophées contre une douzaine les années précédentes ».

Si la plupart des athlètes étaient présents ce dimanche, d’autres pour divers cas (compétitions, Covid) avaient dû décliner l’invitation.



Le palmarès en détail

Super trophée 2021

Lambert Santelli (ultra-traileur) : Record du GR20,180 km, en 30h25mn le 21 juin 2021.



Trophée hommage

Antoine Exiga : 54 ans de passion et de dévouement au service du développement du Volley en Corse et notamment du GFCA. Successivement joueur, entraineur puis président. Sous sa présidence le GFCA est devenu un grand club français : 20 ans en PRO A, 2 Coupe de France, 1 super coupe et participation à 5 coupes d’Europe.



Trophée Espoir

Lisandru Massiani : Tir au vol club Campilais / Ball Trap - Médaillé de bronze junior aux Championnats d’Europe à la Fosse universelle. Le jeune homme de Corbara, multiple champion de Corse, est venu au ball trap via son père et son grand-père, fines gâchettes également.



Trophée Sport handicap

Bastien Caraccioli : Course à pied, ex-ambassadeur du sport de la CDC. En 2021 le jeune homme de 26 ans, amputé d’un bras en 2019 suite à un accident, s’était lancé un défi en vue de la création de son association « l’attrape-rêves ». Aujourd’hui Bastien Caraccioli se donne pour objectif le tir sportif en vue de participer aux Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028.



Trophée club

Corsica Triathlon Club d’Ajaccio (CTCA) : Pour les 10 ans de son école de triathlon récompensée par une 3ème étoile, plus haute distinction fédérale. Le club du président Sauveur Nicolas regroupe aujourd’hui plus de la moitié des licenciés corses. Son école accueille 90 enfants, encadrés par 30 bénévoles diplômés. Le Triathlon (natation, course à pied et cyclisme) connait de plus en plus d’adeptes sur l’île avec 23 épreuves en 2021. En juin 2022 un circuit sera mis en place avec la Sardaigne.



Morhad Amdouni (athlétisme) et Alexandra Feracci (karaté ACA) représentants de la Corse aux JO de Tokyo. Morhad Amdouni est également champion d’Europe des 10 kms sur route.



Lisandru Bunel et Thomas Kuntze (Voile - Base Nautique Mare e Vale de Porticcio). Les deux jeunes gens de 17 ans sont champions de monde de voile RS Feva.



Ceccè Camoin (VTT) : Vice-Champion du monde U21 de VTT. Il y a 3 ans, les journalistes de l’USJF lui avaient remis le trophée Espoir ! « C’est l’accomplissement de travail, tant physique que mental. Aujourd’hui, je vais passer en catégorie senior ».



Anthony Gorguilo (sport auto) : Champion d’Europe Rallye ERC, co-pilote de Jean-Baptiste Franceschi.



Jean-Baptise Mela (sport auto/circuit) : Vainqueur de l’Alpine ELF Europa Cup.

« Mon objectif en 2022, sera de monter en catégorie, en A110 ».



Astride et Priscilla Gneto (Judo) : Championnes de France (-57 kg et -52Kg).



Julia Tolofua (Judo) : Championne de France (+78 Kg).



SCB (Football) : Champion de France de National et accession en L2. Le trophée a été remis au capitaine de l’équipe Christophe Vincent.



Victoria Binet (Athlétisme – CA Bastia) : Championne de France du 400m haies junior en juillet 2021 en 60”15. Aujourd’hui au Pôle espoir de Montpellier.

Manon Venturi (Natation artistique - U15 – Pôle espoir d’Aix en Provence) : Double médaillée d’or junior (Duo et Ballet) et médaillée de bronze (Solo) aux championnats de France, membre de l’équipe de France. Elle s’entraine entre 30 et 40 h par semaine !



Rafaélla Guidoni (Squash Loisirs Ile-Rousse) : Championne de France U11. Son club remporte également 3 médailles d’argent et 1 de bronze à ces mêmes championnats. En U11 le club balanin a même remporté les 3 premières places du podium !



L’Ajaccio Sport Pétanque : Champion de France D3 et accession en D2, une première dans l’histoire de la pétanque insulaire.