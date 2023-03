Troph'Énergies 2023 : l'AUE de Corse lance son 6e concours

L'organisme pourra également attribuer un « Coup de pouce » de 10 000€ pour encourager un projet original et exemplaire n’ayant pas encore débuté ou étant en cours de réalisation. L'an dernier, c'est la Communauté d’Agglomération de Bastia qui en avait bénéficié, afin de lui permettre de former ses agents à l’écoconduite et à l’entreprise "Appebike". Le but étant de soutenir ce projet d'outil qui permet aux autorités organisatrices de la mobilité de mettre en œuvre un service de transport public durable sur le territoire.



Les anciens lauréats ont été récompensés de leurs efforts fournis et des résultats obtenus. "M. Banni était arrivé en tête de la catégorie Particuliers pour la rénovation énergétique globale et performante de son habitation principale située à Alata. Depuis il a pu gagner en confort et sa facture énergétique a été divisée par deux, détaille Alexis Milano concernant les titrés de la dernière édition. Chez les professionnels, c’est L’Osteria Accendi Pipa qui l’a emporté avec le remplacement d'une chaudière au fioul ancienne, très polluante et énergivore par une chaudière biomasse à granulés de bois dernière génération dédiée à la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire. A la clé : une réduction d'environ 30% de sa facture d'eau chaude. Côté Collectivités, c’est la Communauté de communes Ile-Rousse-Balagne qui a été désignée lauréate pour la rénovation énergétique exemplaire de son siège social qui datait des années 1970."



Résultat : plus de confort pour les occupants et une diminution des consommations énergétiques. La somme versée aux gagnants leur permet de poursuivre leur engagement, mais surtout de dédommager les investissements réalisés. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des idées vertes en tête.