Troisième édition du Festival de la Méditerranée : Ajaccio se mobilise pour la préservation de l'écosystème marin

Ajaccio se prépare la troisième édition du Festival de la Méditerranée, une manifestation d'envergure qui accueillera un kaléidoscope d'acteurs engagés, tous unis par une même mission : préserver l'écosystème fragile de la mer Méditerranée. Durant quatre jours, la place Foch se transformera en « Village Méditerranée », où le public pourra découvrir une exposition interactive et participer à des ateliers pédagogiques en famille. « Ville carrefour située au cœur de la Méditerranée, Ajaccio dispose d’un patrimoine environnemental et d’une biodiversité que l’on se doit de protéger et de préserver pour les générations futures. explique le maire, Stéphane Sbraggia. Concilier à la fois le développement économique et la préservation de l’environnement de notre territoire est un défi majeur. Pour ce faire, nos politiques publiques sont elles aussi devenues résilientes en s’engageant vers un tourisme durable, une transition énergétique réussie, une gestion raisonnée des ressources naturelles et une meilleure préparation face aux aléas climatiques. »



Trouver des solutions



Depuis trois ans, les organisateurs du Festival de la Méditerranée ont entrepris de sensibiliser un large public à la sauvegarde de l'environnement marin. Des tables rondes, réunissant des experts renommés, seront ouvertes au public sur inscription. Parmi les intervenants figurent des personnalités telles que Christophe Nuttall de R20 – Catalytic Finance, Frédéric de Dinechin de l’Union pour la Méditerranée, et Jean-Bernard Lafonta de HLD, qui échangeront sur des solutions innovantes et des mécanismes de financement pour les projets écologiques.



Laurent Dominati, président de l’association Sauver la Méditerranée et ancien ambassadeur, met en avant l'idée selon laquelle la Méditerranée peut devenir le berceau de solutions pour les défis environnementaux mondiaux. « Si la Méditerranée règle ses problèmes internes, alors elle irriguera le monde de solutions », déclare-t-il, soulignant l'urgence de protéger cette mer emblématique.







Depuis trois ans, les organisateurs du Festival de la Méditerranée se sont fixés pour mission de sensibiliser le plus grand nombre à la sauvegarde et à la protection de l'environnement maritime. Des tables rondes, ouvertes sur inscription, réuniront des experts de renom pour discuter de solutions innovantes et des moyens de financer les projets écologiques. Parmi les intervenants, on retrouvera Christophe Nuttall de R20 – Catalytic Finance, Frédéric de Dinechin de l’Union pour la Méditerranée, et Jean-Bernard Lafonta de HLD, entre autres. Ces échanges promettent de faire émerger des idées nouvelles et des collaborations fructueuses pour l’avenir de la Méditerranée. Laurent Dominati, président de l’association Sauver la Méditerranée qui co-organise l'événement, met en avant l'idée selon laquelle la Méditerranée peut devenir le berceau de solutions pour les défis environnementaux mondiaux. « La Méditerranée est malade. Elle n’est pas morte. Comment la sauver ? Nous sommes le problème, nous sommes la solution. explique l' ancien ambassadeur qui a une vision ambitieuse "Les entreprises ont des idées, les collectivités ont des projets : comment les financer ? C’est la thématique de cette année. »







Pour la première fois depuis la création du festival des écoles primaires d’Ajaccio, d’Albitreccia, de Figari, Mezzana, Propriano et Sainte Lucie de Porto-Vecchio, ainsi que des collèges et lycées de la ville participeront à l'événement en proposant des actions pédagogiques innovantes, mettant en lumière leur rôle crucial dans la transition écologique.