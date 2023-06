Trois secours en montagne en Haute-Corse

La première intervention s'est déroulée peu après 9h15 à proximité du refuge de Carozzu, à Calenzana, où un homme de 43 ans qui souffrait de douleurs aux jambes a été pris en charge par le groupe de sapeurs-pompiers de montagne de Haute-Corse et de Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile, et évacué sur le centre hospitalier de Calvi.





Deuxième intervention vers 10 heures du côté de Manso et du Capu Tafonatu où un homme de 20 ans, victime d'une entorse à une cheville, a encore été pris en charge par le Gspm de Haute-Corse et Dragon 2B.





La troisième intervention qui a, encore, nécessité la mobilisation du groupe de sapeurs-pompiers de montagne et de Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité civile est survenu vers 12 heures à Vivariu au col de Bocca Muratello. Un homme de 36 ans a fait une mauvaise chute . On l'a relevé avec une fracture de la cheville puis évacué sur l'hôpital de Corte.