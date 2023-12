Trois nouvelles Barrel Aged pour la brasserie Pietra

Berrylicious

Une édition limitée de 1 100 bouteilles en 75 cl et 1 700 bouteilles en 33 cl. 100% Corse, vieillie dans des fûts de vin rouge du Domaine Orenga de Gaffory. Enrichie d'un coulis de framboise des Jardins d'Alesani. Des arômes de framboise dominent, soutenus par des notes boisées et une agréable astringence.





Dolce Sour Ale

Une série limitée de 1200 bouteilles en 75 cl et 1800 bouteilles en 33 cl. La Pietra IPA a bénéficié d'un vieillissement de 6 mois en fûts de whisky P&M Red Oak. Une Sour étonnante à l'acidité gourmande, avec des notes de litchi, goyave, houblon et rose. Idéale avec des fromages, notamment les bleus tels que le Roquefort ou la Fourme d’Ambert.





Calvados Ale Une série limitée de 700 bouteilles en 75 cl et 1000 bouteilles en 33 cl. La Pietra Double Malt vieillie dans des fûts de CALVADOS de la Tonnellerie du Pays d'Auge. Des notes captivantes de pommes caramélisées, d'alcool de Calvados et de bois. Une bière rare idéale pour la dégustation ou l'association avec un fromage normand ou une tarte tatin.