Trois jours de musique à Bastia avec le Festival Corsica Party

La rédaction le Mercredi 22 Juin 2022 à 15:50

Après deux ans d'absence à pour cause de Covid, le Corsica Party de NRJ revient revient les 23, 24 et 25 juin sur la place Saint-Nicolas de Bastia et ouvre le cycle des festivités de l'été.

Voici le programme