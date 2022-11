Trois jours de festival chocolaté à Ajaccio

L'inauguration officielle aura lieu ce vendredi à 14h30, mais le Salon sera ouvert et gratuit pour tout le monde dès le début de la matinée.

Mais après le couper du ruban et les discours officiels, il faudra s'acquitter, à, l'exception des moins de 12 ans, de 3 euros pour accéder au palais de la gourmandise.



Mais le jeu en vaudra la chandelle ou à tout le moins le programme concocté par Paul Pierinelli et l'association du salon du chocolat et des délices de Corse.

Sébastien Lagrue, champion du monde du pain au chocolat, Yannick Maurie, champion du monde de sucre artistique, Mickaël Azouz, champion du monde chocolatier et Michel Crobon, post-chef de la Maison-Blanche, se multiplieront pour assurer conférences et démonstrations.







Ce vendredi 4 à 19h30, les ZinZin, ces musiciens déjantés seront en concert.

Le lendemain, c'est Joyce Jonathan, la marraine de l'événement, qui montera sur scène.

Entretemps, il y aura un spectacle pour enfants, une séance de dédicaces des joueurs de Ligue 1 de l'ACA, des défilés de robes chocolatées, des animations gratuites pour les enfants.



Bref, un grand et bel événement qui devrait faire courir le tout Ajaccio durant trois jours au palais des congrès.

Au palais des congrès, les 4, 5 et novembre. Ouvert de 10 à 21 heures