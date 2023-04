Trois chercheurs de l'Université de Corse parmi les meilleurs scientifiques du monde

Le réseau de recherche international Research.com vient de publier son classement mondial 2023 des “meilleurs scientifiques” et l'Université de Corse y est particulièrement bien représenté cette année ! En effet 3 chercheurs, Marc Muselli, Gilles Notton et Bernard Marchand figurent parmi les meilleurs scientifiques du monde dans le domaine des sciences de l'environnement.Edité chaque année par la plateforme académique Research.com, ce classement répertorie les meilleurs chercheurs du monde par discipline et par institution. L'édition 2023 du classement qui vient de paraitre comprend les meilleurs scientifiques dans le domaine des sciences de l'environnement, dont l'indice D est d'au moins 30 pour les publications universitaires réalisées dans le domaine.Marc Muselli, professeur de physique énergétique, de Gilles Notton, maître de conférences habilité à diriger des recherches, rattachés à l'unité mixte de recherche CNRS sciences pour l'environnement, dont aussi partie de 2% des meilleurs scientifiques au monde selon une classement réalisé en 2022 par l’Université de Stanford.