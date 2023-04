Trois blessés dans des accidents de la circulation ce dimanche en Haute-Corse

Une première opération s'est déroulée en début de journée, vers 7h40, à Santa Severa dans le Cap Corse. Un commissaire de course du rallye de la Giraglia a fait une sortie de route. L'homme, âgé de 62 ans, victime d'une fracture à la hanche a été pris en charge et transporté au centre hospitalier de Bastia.



Les sapeurs-pompiers sont ensuite intervenus sur la commune de Bastia où deux véhicules sont entrés en collision devant la boulangerie Lazzarini, quartier Saint-Joseph. L'accident a fait un blessé léger, un homme de 62 ans qui a été transporté à l'hôpital de Falconaja.



Enfin à 17h19 sur la commune de Santa-Lucia di Moriani un motard a perdu le contrôle de son deux roues et fait une sortie de route pour tomber trois mètres en contrebas de la chaussée. Rapidement, les pompiers ont été dépêchés sur place. L'opération est toujours en cours.