Trois Corses au salon « Parizza » de Paris

Ce salon « Parizza », sis au centre d'exposition Paris Expo Porte de Versailles à Paris, a été créé pour offrir aux professionnels de la cuisine italienne une plate-forme d'échange d'idées, d'innovations et de possibilités de réseautage. L'événement est très prisé et attire des visiteurs et des exposants du monde entier, notamment des propriétaires de restaurants, des pizzaiolos, des fournisseurs d'ingrédients et d'équipements, ainsi que des représentants d'entreprises de franchises et de chaînes alimentaires. C’est l’occasion de découvrir de nouveaux produits, technologies et services pertinents pour l'industrie, tels fours à pizza, machines à pétrir Autre point fort de la foire : le prestigieux concours « France Pizza Championship ». Ce concours met en compétition des pizzaiolos talentueux démontrant leur savoir-faire et se battant pour le titre de meilleur pizzaiolo en France. « Deux candidats représenteront la Corse » souligne Stéphane Pileri de Pizza Niulinca à Bastia, président de l’association des Pizzerias de Corse. « Pascal Liberati, du restaurant Lodge Mare à Biguglia, pour la Haute-Corse et Gaël Camugliani du Vingt-six douze à Porticcio, pour la Corse du sud avaient remporté le concours du meilleur pizzaïolo corse en catégorie Classica, la catégorie reine, lors de notre festival de pizza à Borgo. Ce festival organisé en octobre dernier sous l’égide de l’APF, Association des Pizzerias Françaises, dans le cadre du France Pizza Tour, est le seul concours de Corse qualificatif pour les championnats de France qui en est à sa 18ème édition cette année». Stéphane Pileri qui prépare déjà la 2ème édition du Festival de Borgo ambitionne aussi de participer au championnat du Monde en Italie… si son four de la rue Jean Casale à Bastia lui en laisse le temps !