Très forte progression du tri en Corse: +28% d’emballages triés en 2019

Le tri des emballages progresse nettement au niveau régional

En 2019, le geste de tri des Corses a permis de recycler près de 21 580tonnes d’emballages et 3 820 tonnes de papiers, soit78kg/an par habitant. Ces performances sont en hausse, et ce, depuis plusieurs années : il a plus que doublé depuis 2014, époque à laquelle chaque habitant de Corse triait 36,4kg/an d’emballages. Le tri des emballages légers est en très forte progression(+37%), une dynamique qui s’explique notamment par la mise en place de l’extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique depuis l’été 2018. Le tri des emballages en verre repart à la hausse avec une progression de +24%ce qui positionne la Corse dans le top 5 national du tri du verre.

Enfin, le tri des papiers marque un recul de 1%. Cette baisse, contenue, suit une tendance nationale globale liée, notamment, à la diminution de notre consommation de papier.





Simplifier le geste de tri et innover pour trier plus et mieux

Depuis le 1er août 2018, les 330 000 habitants de Corse sont concernés par le programme d’extension des consignes de tri (ECT) et peuvent donc trier tous les emballages sans exception (les bouteilles et flacons, mais aussi les films, sacs, pots et barquettes en plastique, ainsi que les petits emballages en aluminium), pour un geste de tri plus simple, qui ne laisse pas la place au doute. Les performances de tri 2019 rendent comptent d’une année complète de tri en ECT et confirment que les Corses se sont bien approprié ces nouvelles consignes qui participent à la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. En effet, l’augmentation significative des quantités d’emballages triés (+88% entre 2017 et 2019, en Corse), dont les plastiques et le carton qui ont le plus fort impact en termes de tonnages, entraînent, de la même manière, la baisse de la quantité d’ordures ménagères enfouies.



D’autre part, Citeo continue de travailler avec une multiplicité d’acteurs -en premier lieu desquels, les collectivités locales -dans le déploiement de solutions innovantes visant à mobiliser les habitants, améliorer les performances de tri et développer le réemploi. C’est notamment le cas à Ajaccio, où trois Reverse Vending Machine (RVM), des utomates récompensant le geste de tri des bouteilles en plastique et des canettes seront installéespour mieux capter ces emballages 100% recyclables. Aussi, des projets de développement de la consigne pour le réemploi du verre sont en cours d’exploration.





Perspective 2020-2021: le tri, un geste maintenu et à maintenir

Si la crise sanitaire bouleverse le quotidien des Français et que les services de collecte et de traitement des déchets ont pu être momentanément réduits lors du premier confinement en Corse le geste de tri est resté ancré dans le quotidien des Français. En effet, selon l’étude menée par Elabe pour Citeo, 78% des Français ont conservé leurs habitudes de tri durant le premier confinement et près de 1 sur 5 (18%) y a même fait beaucoup plus attention. Des chiffres importants qui laissent à penser que malgré, le contexte de crise sanitaire, les enjeux de la crise environnementale –changement climatique, limitation des gaz à effet de serre, enjeux de protection des ressources naturelles et de la biodiversité – sont toujours présents dans les consciences.