Traversées annulées ou retardées : la galère des voyageurs de Corsica Ferries

« Traversée Bastia-Savone le 26 août à 13h annulée », « ça devient du délire », « première expérience avec Corsica Ferry et la dernière pour nous », et la liste est encore longue. Des messages comme ceux-là, il en existe des centaines sur le groupe Facebook « Clients Corsica Ferries en colère », qui regroupe 15 000 personnes. Sur cette page, internautes et vacanciers se plaignent des retards, des changements de destination voire des annulations à la dernière minute. Depuis le début de la période estivale, la compagnie maritime privée, qui assure des traversées entre la Corse et le continent ainsi que l'Italie fait face à des problèmes qui ternissent chaque jour un peu plus sa réputation.





Depuis le début de l'été les annulations de voyage, parfois notifiées quelques heures avant le départ, se multiplient laissent les voyageurs dans une situation difficile. Contacté, Corsica Ferries justifie ces annulations par « une avarie de moteur sur le Mega Express 5 », l’un des plus gros navires de la flotte, capable de transporter 2500 passagers. « C’est un cas de force majeure assez rare qui a eu des répercussions que nous regrettons au moment le plus chargé de l’année. Nos équipes travaillent jour et nuit pour minimiser les conséquences pour les passagers qui sont avertis à l’avance des éventuels retards ».







Des retards en pagaille

La compagnie assure qu’à l’exception de l’avarie moteur qui a nécessité l’annulation du ferry, la plupart des problèmes auxquels elle fait face en ce moment sont des retards, qu’elle a pu réacheminer la très grande partie de ces clients. « Les conséquences de l’avarie ont, en fait, perturbé 3% des voyages de la haute saison », assure Corsica Ferries. Cependant, les voyageurs sont de plus en plus sceptiques quant aux explications fournies par la compagnie. Les annulations répétées et les retards continus ont suscité des réactions de frustration et d'indignation. Axelle, une voyageuse qui a récemment subi des désagréments lors de son voyage, témoigne : « Notre bateau a pris du un retard sans que l’on ne soit prévenu, et surtout avec des itinéraires qui ne sont pas indiqués. Il y a deux semaines, j’ai effectué avec mon compagnon une traversée Marseille-île Rousse, et on s’est retrouvé à passer par Nice et l’Italie sans que l’on nous avertisse de quoi que ce soit, résume Axelle. Ça a rallongé le voyage qui a duré 14 heures au lieu d’en faire huit ».



Les retards, qu'ils soient dus à la météo ou à des problèmes techniques, sont également pointés du doigt par les membres du groupe. Les témoignages sont nombreux, il suffit d'aller sur la page Facebook des clients en colère pour s'en rendre compte. Anne-Marie, Bastiaise avec des origines italiennes, l'été voyage souvent entre la Corse et l'Italie. Elle assure que depuis la mi-juillet 4 traversées qu'elle aurait dû faire ont été annulées. "La dernière en date ce vendredi 18 août. Notre bateau était prévu à 12h45 de Livourne pour Bastia. À 7h06 alors qu'on était déjà en voyage pour le port, car on partait de loin, a reçu un message. Notre bateau a été annulé. Une solution nous a été proposée pour demain matin (samedi NDRL) à 8 heures. Nous sommes 5 et on a dû réserver deux chambres dans un hôtel de Livourne pour 300 euros plus les frais pour les repas.... Qui va payer tout ça ?"