Travaux du tunnel de Bastia : le chantier s'installe

Les premières heures de fermeture n'ont visiblement pas perturbé la ville.

La circulation automobile est régulière et il y a beaucoup de places dans les parkings.

Il est vrai qu'à cette période de l'année, qui correspondent aux vacances scolaires et qui a incité les décideurs à fixer les travaux à cette date, les Bastiais désertent par milliers la ville pour aller skier dans les stations des Alpes ou en Italie.

Dès lors, il y a très peu de monde dans les rues et la circulation est très fluide.



Mais le rendez-vous donné par le Sporting à ses supporters ce samedi soir à 19 heures au stade de Furiani risque fort d'écorner les premières images d'un début de chantier tranquille.