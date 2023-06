Travail et canicule en Corse : quelles mesures pour éviter le "coup de chaud" ?

Pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions durant l’été, les employeurs doivent se soumettre à des obligations, afin d’assurer la sécurité et ainsi protéger la santé des travailleurs. En ce qui concerne les métiers de bureaux, le service de prévention et de santé au travail de Haute-Corse incite les dirigeants à : “Renouveler l’air de façon à éviter les élévations exagérées de température dans les locaux de travail fermés. Mettre à disposition de l’eau potable et fraîche. Fournir aux salariés des moyens de protection contre les fortes chaleurs et/ou de rafraîchissement, et l’interdiction d’affecter des jeunes aux travaux les exposant à des températures susceptibles de nuire à leur santé”.

Pour le secteur du BTP, plus impacté par les risques liés à la chaleur, d’autres mesures doivent être mises en place par les employeurs. “Mettre à la disposition des travailleurs un local de repos adapté aux conditions climatiques ou aménager le chantier de manière à permettre l’organisation de pauses dans des conditions de sécurité équivalentes. Mettre à disposition des travailleurs trois litres d’eau potable et fraîche au minimum par jour et par salarié. S’assurer que le port des protections individuelles et les équipements de protection des engins sont compatibles avec les fortes chaleurs, et prendre les mesures organisationnelles adéquates pour que les travaux se fassent sans exposer les salariés”, toujours selon l’organisme.

En cas d’alerte "vigilance rouge" par Météo France, il faudra que le patron : “Procède à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en fonction de : la température et de son évolution en cours de journée. la nature des travaux devant être effectués, notamment en plein air ou dans des ambiances thermiques présentant déjà des températures élevées, ou comportant une charge physique ou de l’âge et de l’état de santé des travailleurs”.