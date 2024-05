Transports vers la Corse : une journée de discussion organisée à la CCI de Corse

À ce volet commercial, s’ajoute également celui de l’environnement. Selon Flora Mattei, concilier croissance et développement durable constitue l’une « des lignes directrices de la Collectivité de Corse ». Une tâche peu aisée, convient-elle. Et de préciser : « Quand on parle de croissance et de développement durable, c’est économique, environnemental et social. Les trois facteurs doivent être réunis pour justifier d’un développement durable. » Malgré la croissance espérée par la Présidente de l’Office des Transports, « il y a des lignes rouges qu’il ne faudra pas franchir ». Est aussi mis en exergue « le dimensionnement des infrastructures aéroportuaires et portuaires ». Et de conclure : « Nous ne voulons pas une explosion du tourisme en juillet et en août. D’où l’intérêt de les délocaliser et de les déconcentrer autour du pic de la saison estivale. Nous visons vraiment un tourisme à l’année. Les mois de juillet et août à proscrire ».