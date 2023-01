Transports maritimes : Corsica Ferries engage sa transition écologique

- La création d'une zone SECA, qui s'étendra sur toute la Méditerranée dès 2025, vous oblige à verdir votre flotte. Comment allez-vous adapter vos bateaux ?

- Tout d'abord, je rappelle que Corsica Ferries a soutenu cette initiative depuis le début. Nous considérons que c'est un bon moyen pour aligner les pratiques de tous les armateurs en Méditerranée et réduire fortement le taux de soufre émis par les navires, en particulier lorsqu'ils sont dans les ports. Le taux de soufre pour les navires à passagers a déjà été divisé par trois depuis 2020, il sera à nouveau divisé par cinq à compter de la mise en œuvre de cette mesure. Cela n'a pas empêché Corsica Ferries de l'appliquer lors de certaines escales en accord avec les autorités portuaires concernées. Les carburants plus verts seront disponibles à échéance et pourront être utilisés sur l'ensemble de la flotte présente en Méditerranée. Il n'est pas nécessaire d'adapter les navires pour répondre à cette problématique-là.



- Prévoyez-vous d'électrifier vos bateaux malgré le fait que le branchement électrique des navires à quai ne soit pas à l'ordre du jour en Corse ?

- Absolument ! Corsica Ferries est en train de déployer un plan important d'électrification de sa flotte. Le premier navire devrait être branché d'ici quelques semaines au port de Toulon. Il faut bien comprendre que cette mesure règle la plus grande partie des problèmes de pollution lorsque les navires sont dans les ports. C'est ce qui impacte le plus les riverains, et nous y travaillons depuis longtemps. L'expérience que nous menons avec la région Sud et les autorités de Toulon, mais aussi avec l'ADEME, démontre que c'est possible puisque l'ensemble du port de Toulon sera équipé dès cette année. Cela permettra à la flotte de Corsica Ferries de se brancher et de réduire à zéro les émissions et les bruits pendant les escales longues.

Nous sommes évidemment extrêmement favorables à ce que les ports de Corse fassent de même car c'est une solution standardisée qui permet de régler rapidement cette question de pollution dans les ports avec une technologie qui fonctionne et qui est disponible.



- Filtre à particules, recours à une propulsion au GNL... Les deux compagnies maritimes délégataires de service public (DSP) accélèrent la transition écologique. Quelles sont vos initiatives pour un transport plus propre ?

- C'est une question extrêmement complexe à laquelle il n'y a pas de réponse unique. Chaque armateur a ses propres contraintes commerciales techniques ou logistiques. Les réponses peuvent être différentes. Il y a la question des nouveaux navires sur lesquels de nouvelles technologies sont possibles. Nous avons annoncé notre participation au projet Neoline. Un navire conçu différemment peut, dans ce cas-là, transporter des marchandises avec un impact environnemental réduit de 80% grâce à l'utilisation combinée de propulsion traditionnelle et vélique. Ceci dit, il y a un peu moins de 50 000 navires marchands dans le monde, la capacité de production de navires neufs ne dépasse pas 1500 par an. Cela implique qu'il faut trouver des solutions pour les navires existants. Nous pensons que de nouveaux carburants sont possibles, ou des modifications de navires qui permettent l'utilisation de nouveaux carburants. C'est la stratégie de Corsica Ferries qui pense principalement à modifier ses navires pour passer à des carburants verts plutôt que de continuer à utiliser des carburants beaucoup plus polluants, qu'il faut dépolluer à bord et qui nécessitent de se débarrasser des déchets.



- Le 1er janvier, est entrée en vigueur la loi visant à réduire de 50% en 2050 les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte écologique des navires. Or, rien n'est préparé pour cela. Qu'a fait votre compagnie pour s'adapter à cette nouvelle réglementation ?

- Il est important que le public comprenne que les mesures de réduction très importante de l'impact environnemental de l'ensemble de la flotte mondiale sont entrées en vigueur et auront des effets très rapidement : la zone SECA, en ce qui concerne le soufre mais surtout le CO2 et les gaz à effet de serre, les nouvelles normes mondiales depuis le 1er janvier de cette année. L'ensemble des navires devra respecter un plan de réduction, évidemment ceux de Corsica Ferries sont concernés. Nous sommes déjà entrés dans une ère où nos consommations et nos émissions de carbone vont réduire de manière très forte. Plusieurs stratégies sont possibles : elles dépendent des navires des ports desservis, des lignes... Ces objectifs seront atteints, même si des investissements considérables et des modifications de durée de traversée seront nécessaires pour cela. La palette des outils pour y arriver est vaste, mais personne n'a de solution qui fonctionne sur tous les types de navires et sur toutes les lignes.