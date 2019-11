Transformation numérique des entreprises : CCI2A et ADEC montrent la voie

Ce lundi 18 novembre, le numérique et les entreprises avaient rendez-vous au palais des congrès d'Ajaccio pour la deuxième édition des RDN, événement organisé par la chambre de commerce et d’industrie d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud, avec le soutien financier de l’ADEC, pour accompagner les entreprises insulaires dans leurs projets numériques et les aider à réussir leur transformation digitale.



La révolution numérique touche tous les secteurs de l’économie, et même si elle n’est pas nouvelle, toutes les entreprises ne se sont pas encore emprunté la voie de cette transition, pourtant source de croissance. La réponse à cet enjeu passe à la fois par des solutions techniques et par l’appropriation humaine des divers outils offerts par la transformation digitale.

Pour répondre aux exigences des entreprises insulaires la chambre de commerce et d’Industrie d’Ajaccio et la Corse-du-Sud en partenariat avec l’ADEC (Agence économique de la Corse) a, une fois de plus, répondu aux attentes des professionnels insulaires en proposant la deuxième édition des Rendez-vous du Numérique. Après une première journée d’ateliers et de diagnostics ce lundi au palais de Congrès d’Ajaccio, mardi matin c’est au Centre d’art polyphonique de Sartene que des nombreux professionnels accueilleront les professionnels afin de répondre à leurs questions.





Les thématiques proposées dans le cadre de ces ateliers tentent de répondre aux problématiques numériques auxquelles doivent faire face les professionnels insulaires avec pour objectif de booster leur activité grâce aux outils du numérique, de connaître les points clés du cahier des charges pour la réalisation d’un site internet et d’accroître sa performance sur le web.

Les diagnostics individuels permettent de réaliser un état des lieux du niveau d’intégration des outils du numérique au sein de l’entreprise. Ils aboutissent à des préconisations.





Il s’agit d’un accompagnement sur-mesure permettant de répondre aux besoins précis du professionnel afin de développer sa stratégie web et approfondir sa réflexion d’intégration des outils TIC.

Pour accéder à ces diagnostics gratuits, les chefs d’entreprises pourront contacter directement à l’Espace



Julie Fernandez, de l'espace Entreprendre à la CCI 2 A, évaluera les besoins de chacun.

Cette année, la CCI 2A a mis en place un site internet dédié sur lequel les intéressés peuvent remplir un formulaire de préinscription pour bénéficier d’un diagnostic gratuit :

https://www.dispositifnumerique-cci2a.com/





La dernière rencontre aura lieu le lundi 25 novembre de 9h30 à 12h30 à la Gare Maritime de Porto-Vecchio.



