Transfert des compétences "eau et assainissement" : Jean-Jacques Panunzi interpelle le Gouvernement

Une demande à laquelle la ministre chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure, répondra que le « Gouvernement est pleinement engagé dans la poursuite du transfert des compétences eau et assainissement ». « Ce transfert à l'échelon intercommunal répond en effet aux enjeux actuels et futurs liés au changement climatique. Aujourd'hui, en France, près de 11 000 services gèrent l'eau potable et plus de 12 000 l'assainissement collectif. Cet émiettement est un facteur d'inefficacité et de dilution de l'ingénierie, qui fait obstacle à la bonne connaissance du réseau, à son rendement et à sa bonne gestion », argumentera-t-elle en affirmant que « le passage à l'échelon intercommunal permettra d'assurer un service durable, à un coût maîtrisé pour les usagers, par la création d'économies d'échelle issues d'une mutualisation efficace des moyens techniques et financiers ».



« Cette mesure de transfert n'est d'ailleurs pas nouvelle. Elle a déjà fait l'objet de nombreux ajustements, afin, d'une part, d'adapter les textes aux réalités économiques concrètes du terrain, et, d'autre part, de favoriser la concertation entre les différents échelons de collectivités », appuiera-t-elle avant de conclure : « C'est pourquoi le Gouvernement ne souhaite pas revenir en arrière sur les transferts des compétences eau et assainissement. À l'occasion des travaux de planification écologique, le Comité national de l'eau a d'ailleurs exprimé la nécessité d'une stabilité de la législation à ce sujet, les reports successifs ayant entraîné de la part des collectivités récalcitrantes une posture d'attentisme, qui est préjudiciable à la bonne gestion de l'eau ».