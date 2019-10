Traitement des déchets : le groupe "Per l'Avvene" préconise un referendum local

Xavier Lacombe

« La réponse de l’exécutif à ma question d’hier était généraliste et détournée. Il n’y a plus de capacités d’enfouissement et de stockage. Tallone et Vico sont fermés, Prunelli est limité, et Viggianello le sera en avril 2020.

Ou allons-nous mettre les 10 000 tonnes qui nous resteront sur les bras en fin d’année ?

A ce jour, les conventions bilatérales avec les intercommunalités n’ont pas été signées.

Nous divergeons sur le traitement. Le choix de 60% de tri était illusoire. Dans certaines interco, on dépasse seulement les 30% pour les plus vertueux. On stigmatise injustement les interco pour mieux se décharger de la responsabilité. Ce n’est pas honnête. Notre groupe avait demandé de mettre les moyens pour aider les interco… en vain. Aujourd’hui, il n’y a pas de site public, on va forcément devoir s’orienter vers de sites privés. Et les EPCI vont être obligés d’augmenter leur fiscalité. Voilà où nous en sommes. »





Jan-Martin Mondoloni

« L’exécutif a répondu de façon évasive hier à la question orale posée par Xavier. On va clairement dans le mur. Certes le volume de tri a augmenté, et c’est très bien. Mais les capacités d’enfouissement sont moindres et il reste des milliers de tonnes de déchets résiduels.

Il faut aussi identifier les responsabilités et arrêter de rejeter la faute sur les autres. L’Etat n’a qu’une obligation liée à la salubrité publique. On ne peut pas demander plus d’autonomie, et quand on dispose d’une compétence transférée, accuser l’Etat d’une situation dont on est soi-même responsable.

Quant au SYVADEC, ce n’est ni plus ni moins qu’un syndicat de valorisation qui met en œuvre les orientations de la CDC.

Depuis 3 ans, l’Assemblée s’en tient seulement au tri, même si on arrive à surtri. On ne peut pas passer de 25 à 60% de tri en aussi peu de temps. Le plan était vicié dès le départ par ce fondement illusoire. Nous n’avons plus de solution pour le traitement à ce jour.

Il y a une rupture de légitimité dans l’opinion. Et c’est justement à l’opinion de trancher aujourd’hui pour savoir ce que les Corses veulent faire du déchet résiduel : Enfouissement, export, valorisation énergétique.

Sachant que ce que l’on a aujourd’hui, l’enfouissement va à l’encontre des lois de transition énergétique, des directives européennes, et des seuils d’acceptabilités on voit bien qu’aucune maire ni population communale de veut d’un CET à proximité.

L’hypothèse d’une étude sur une unité de valorisation énergétique avait été proposée par notre groupe et rejetée par la majorité pour des raisons idéologiques. Or, la question se doit d’être étudiée, d’autant plus que la technologie a évolué en termes de mesures de pollution, de dimensionnement, etc…. Le déchet vu comme un problème, peut aussi devenir une source d’énergie.

Il existera toujours des déchets résiduels. Demandons aux Corses ce qu’ils veulent en faire : enfouir, valoriser ou exporter ! »