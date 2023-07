Trail in Calvi : c’est reparti pour un tour

"Nous allons vous présenter le programme de Trail in Calvi qui aura lieu ce 11 novembre à Calvi. Un côté sportif qui sera suivi d’un moment festif. Nous voulions remercier la mairie de Calvi, le 2eme Rep, la com com, l’Office du Tourisme, tous les amis, les bénévoles, les élus, les partenaires, et les sportifs qui nous aident d’ores et déjà dans l’organisation et le déroulement de l’événement. C’est important pour nous de pouvoir réorganiser ce trail. Calvi méritait un nouvel essors au niveau de ce sport après la disparition du trail il y a 5 ans" annonçait, d'emblée, Antoine Guidicelli, président de Sportu in Calvi.





Un événement, attendu par tous, mais qui aura été finalement décidé sur un coup de tête…

" C’est Tout bêtement lors d’un footing avec Jérôme. On parlait de relancer cette mécanique. 24 heures plus tard, on rencontrait Césaire qui souhaitait également de son côté relancer cet événement. On s’est rencontré, ça a marché et voilà" poursuivait Antoine Guidicelli.

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités ont été désignée ambassadrices de Trail in Calvi. De grand sportifs, insulaires ou amoureux de la Corse seront présents. Brice Daubord, Aurore Vallar, Jean Francois Hautin, Anne-Lise Rousset Séguret.





Côté technique, les parcours sont ouvert à tous. 10, 16 et 29 kilomètres sur les hauteurs de Calvi

" Cette manifestation reste dans le fil conducteur des sports plain air. Avec l’histoire, la natures de calvi, le patrimoine. C’est aussi le moment pour partager autour d’une passion, le sport. Nous voulons teansmettre les valeurs du sport. Du plus ancien au plus jeune, du plus novice au plus expérimenté, tout le monde pourra participer à cet événement. Les parcours ont été fait pour ça. Les départs se feront à partir de 13h, avec une animation auprès des plus jeunes le matin" ajoutait Jerôme Sévéon.





Trois courses au départ du port de commerce

" La 10 kilomètres se fera en format marche ou course. La Tour de Sel , le port de commerce, une montée jusqu’à la Serra puis retour à Calvi par la plage de l’Alga et la Croix des Balkan" expliquait Jérôme Sévéon.

La 16 kilomètres se disputera sur le même parcours jusqu’à la Serra, on monte par le nouveau sentier qui va sur les plateaux, on passe la fontaine, la plage de l’Alga jusqu’à la Revellata puis retour au port".

Et pour les plus techniques et les plus endurants, la 29 kilomètres. " On longe la plage jusqu’à l’embouchure de la Figarella, direction les plateaux du chanteau d’eau, on arrive à u Capu di a Veta, on redescend et on termine par le parcours de la 16km. C’est un parcours qui ouvre les portes aux coureurs routiers. C’est un format qui permet de mettre en compétition les coureurs route et les traileurs" précise Jérôme Sévéon.





Césaire Haller précisait de son côté que la journée sportive se terminera par un moment festif et en musique.

" On espère quelque chose de festif avec l’aide des commerçants. L’idée est de faire un départ en début d’après midi pour une arrivée avant le coucher de soleil pour enchaîner avec les festivités. Cette date a été choisie après la saison qui fait suite au Bike festival de Lisula pour animer l’après saison à Calvi. On souhaite montrer que la dynamique est créée par les jeunes calvais. On souhaite animer Calvi l’hiver. Et opté pour le samedi, pour que tous les participants du trail puissent profiter du week-end à Calvi. Il faut également sensibiliser les jeunes à l’activité sportive, comme nous l’avons fait le 8 décembre passé avec toutes les associations" .



In fine, les organisateurs n'ont pas manqué de remercier Marcellu Lepidi pour le logo et Crystal Pictures pour les photos ainsi que l’aide précieuse de l’association sportive E Mufre Balanine, des sportifs calvais, du lieutenant-colonel, commandant du 2eme Rep, la mairie de Calvi, la com com, la député suppléante et l’office de tourisme qui n'ont pas manqué de dire leur implication totale en faveur de cette épreuve