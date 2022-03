Trail : Après deux années blanches, retour du trail des « 20 » de Patrimonio.

« Ce sont près de 900 personnes qui avaient pris part à la dernière édition en 2019 » souligne Frédéric D’Oriano, président du CAB. « Cette 6édition* comprendra un trail de 20 km, une course de 10 km et une marche de 8 km ». Cette course avait été initiée en 2015, fruit de la rencontre entre viticulteurs et dirigeants du CAB lors de la Fête des sarments. L’idée des vignerons étant de créer un évènement autour des vignes. Si à l’origine la manifestation ne comprenait que la course des 20 km, les organisateurs l’ont ensuite étoffée d’une course de 10 km et d’une marche pour l’ouvrir au grand public.« Le tracé parcourt les vignes qui sont parties prenantes du Grand Site de la Conca d’Ora, classée Grand site de France depuis 2014 » précise F. D’Onario. « Un tracé à travers les vignes qui n’est d’ailleurs accessible que le jour de la course puisque traversant des propriétés viticoles privées ».Au programme de ce dimanche 20 mars, trois « épreuves ». Un trail très technique de 20 km, d’un dénivelé positif de 800m, une course de 10 km d’un dénivelé positif de 350 m et une marche de 8 km d’un dénivelé de 230 m. Les départs du théâtre de verdure de Patrimonio s’échelonneront à partir de 10h pour le trail, 10h15 pour la course des 10 km et 10h30 pour la marche qui elle ne s’apparente pas par une course. Cette année, un challenge par équipe est organisé sur la course des 10 km : le challenge Éric Lemaire, grand sportif, figure de la Conca d’ora, décédé tragiquement en septembre 2021 à l’âge de 46 ans. « A travers ce challenge la commune de Patrimonio et le CAB veulent lui rendre hommage » indique le président du CAB. Pour ce challenge, les équipes seront constituées de 3 personnes, concourant aussi individuellement. Depuis sa création, la course attire les meilleurs coureurs insulaires : Lambert Santelli et Alex Caietta s’y sont illustrés tout comme y ont inscrits leurs noms au palmarès les Anthony Lefaucheur, Séverine Hubert, Anthony Quilici et autres Emile Hnciar, Philippe Tournier et Michel Ghirardini. Coté sécurité, une équipe médicale sera présente sur le parcours et au PC course pendant toute la durée de l’épreuve. Si sur l’épreuve de marche, l’utilisation des bâtons de marche est autorisée, elle ne l’est pas sur les 2 courses. Enfin, le nombre de participants est limité : 200 concurrents sur la course de 20km, 300 concurrents sur la course de 10km, 500 marcheurs. La course nature des vins de Patrimonio c’est du sport mais du coté des organisateurs on souhaite aussi un coté festif, convivial. « Après les épreuves, nous partagerons tous un moment convivial autour d’un buffet composé de produits du terroir et bien sûr des vins de Patrimonio. Musique et chansons ne seront pas en reste » conclut Frédéric D’Oriano.* Inscriptions sur le site internet de Krono-Corsica jusqu'au vendredi 18 Mars, et au stade de l'Arinella à Bastia le samedi 19 Mars, de 14h à 18h.