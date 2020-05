Trail : Annulation de la « La Terre des Dieux »

«Nous avons du nous rendre à l’évidence, devant le flou qui règne encore face à la pandémie, nous avons décidé d’annuler cette première édition » déplore Frédéric Raffaelli, président de l’association organisatrice Mantinum. « A l’instar de bien d’autres évènements sportifs prévus, il s’avérait impossible garantir la sécurité de tout le monde lors de cette manifestation. La maintenir aurait été faire courir un risque tant aux participants qu’aux bénévoles chargés de l’organisation sur place. Impossible de pouvoir mettre en place les gestes barrières exigés ».



Le trail s’annonçait pourtant grandiose : Une course de 160 km, avec un dénivelé positif de 12 000 m, sur l’arête dorsale du centre Corse et sur une partie du GR20. 26 sommets à franchir, culminant entre 1 300 et 2 400 m d’altitude, avec donc une grande diversité de terrains: sous-bois, forêts, montagne, maquis, haute-montagne…

La première de cette édition est donc reportée en 2021.

«Trop de problèmes s’amoncelaient ! » explique Frédéric Raffaellli. « Déjà se posait le problème de l’acheminement des participants dont beaucoup venaient de l’étranger. L’entassement des participants aux points de ravitaillement posait aussi un problème de confinement, de promiscuité. Impossible aussi de faire courir des concurrents avec un masque sur le nez ! Organisé en partenariat avec la FFM et le Parc Naturel Régional Corse avec qui nous avions passé une convention, il nous était aussi impossible de décaler notre trail dans le temps. Le Parc avait lui-même fixé une date en rapport avec la fréquentation du GR20 ».





L’association Mantinum se consolera avec la 2ème édition de A Serra di u Capi Corsu en octobre. « Pour l’heure elle est maintenue si bien sûr, il n’y a pas de 2ème vague du COVID. Le nombre de concurrents est moins importants, il y a moins de risque de rassemblement ». Ce trail traverse le Cap Corse du Nord au Sud et d’Ouest en Est sur un parcours de d’une cinquantaine de kilomètres.